Governo ambiciona mais empregos para 2030

O Governo ambiciona mais empregos qualificados e melhores salários em 2030. Quem o diz é o líder da bancada parlamentar do MpD, João Gomes, que falava hoje em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

O responsável partidário diz que cabe ao executivo apresentar este plano amanhã, durante o debate com o Primeiro-ministro, sobre o “Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde”

"A nossa ambição é de que em 2030 tenhamos empregos qualificados e melhores salários, que Cabo Verde seja conhecido pela economia azul, em fim uma série de questões que implicam de facto esforço de todos nós, implicam uma série de políticas que o governo gizou, políticas que constam do plano estratégico definido", avançou.

Sobre o sector da Justiça, para João Gomes a morosidade é um problema antigo “mas foram tomadas muitas medidas, no ano passado por exemplo entraram em funções 16 novos juízes na magistratura judicial, entraram também em funções novos procuradores, enfim, a melhoria que nós estamos a ver, e que vamos ver na sexta-feira no debate, prende-se com as medidas que foram tomadas de 2016 a esta parte”.

Da agenda para esta Segunda Sessão de Outubro, consta o debate sobre a situação da Justiça referente ao ano 2020/2021, eleição dos deputados que integram o Conselho Superior da Defesa Nacional e a eleição dos deputados que integram a Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informação da República. Durante a sessão realiza-se, também, o debate com o Primeiro-ministro, cujo tema “Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde” foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD).