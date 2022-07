Governo mantém-se firme na recuperação da CVA – MpD

O MpD diz que o Governo se mantém firme no propósito de ajudar a recuperar a companhia aérea de bandeira, que “deve ser orgulho e alternativa de conectividade para a diáspora”. A afirmação foi feita esta manhã, em conferência de imprensa proferida pela secretária-geral do partido no poder.

Filomena Delgado diz que a TACV – Cabo Verde Airlines está num processo de reestruturação e ajustamento das suas estruturas conducente à uma maior eficiência.

“Redução de custos e produtividade em prol dos objectivos superiormente traçados, o que o Governo vem acompanhando de perto na sua qualidade de accionista e de tutela do sector dos transportes aéreos no país. Nos últimos 6 meses a TACV transportou cerca de 12 mil pessoas, a preços competitivos, sinal demonstrativo de que as pessoas estão gradualmente a ganhar confiança na companhia”, avançou.

A secretária-geral do MpD diz que a suspensão temporária do Third Country Operator (TCO), de modo nenhum, pode colocar em causa, nem esmorecer a convicção e a determinação do Governo do caminho traçado para a retoma, recuperação e desenvolvimento do sector aéreo.

“O processo de registo do avião D4 - CCI na EASA está em curso e até lá a TACV deverá operar com aviões alugados, protegendo assim os passageiros”, afirma.

Filomena Delgado diz que o MpD incentiva o Governo a continuar a trabalhar em estreita articulação com a Administração da empresa, os parceiros e todos os stakeholders do sector, na procura e operacionalização de novas rotas.