MpD acusa PAICV de nunca ter feito nada para negociar a integração dos cabo-verdianos

O Governo tem cumprido com aquilo que constitui o seu programa de governação em termos de relações externas. A afirmação é da líder parlamentar do MpD, Joana Rosa, enquanto fazia um balanço das jornadas parlamentares.

Joana Rosa diz que o PAICV nunca fez nada para negociar a integração dos cabo-verdianos.

"Nós negociámos a primeira integração dos cabo-verdianos nos anos 90 com o governo do MpD, e fizemo-lo também de novo agora com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva e com o primeiro-ministro português, portanto, nós do ponto de vista da emigração, da obrigação deste governo para com a nossa diáspora temos cumprido e dissemos há dias num debate que promovemos no parlamento que foi consensual em como este governo tem cumprido com a diáspora. Este governo tem cumprido com aquilo que constitui o seu programa de governação em termos de relações externas ” explica.

Joana Rosa entende que Cabo Verde hoje tem uma relação intensa com a África, algo que não existia no passado.

"Ouvia-se falar muito de África mas em termos práticos absolutamente nada. Mas hoje temos resultados práticos em termos de parceria, de instalação de embaixada, falei na Nigéria, mas também na Guiné-Bissau. Cabo verde tem sido e continua a ser respeitado a nível internacional", avançou.

A política externa é o tema do debate parlamentar de amanhã com o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.