MpD pede sacrifícios e que cabo-verdianos estejam preparados para o futuro

O Movimento para a Democracia (MpD), considerou hoje que o momento actual é “muito difícil” por causa do novo coronavírus, pelo que pediu sacrifícios aos cabo-verdianos, esperando que estejam preparados para o futuro.

“A situação é muito difícil, é uma crise sanitária, económica e social que o mundo e Cabo Verde atravessam e entendemos que é momento também de fazer um apelo a toda a nação cabo-verdiana para nos prepararmos para o futuro”, disse a secretária-geral do MpD, Filomena Delgado.

A representante partidária falava à imprensa, na cidade da Praia, no final de um encontro com o Governo, que está a realizar audições para apresentar a proposta do Orçamento do Estado Rectificativo para 2020, antes de seguir para o parlamento.

Filomena Delgado lembrou que o cenário que foi elaborado pelo Orçamento de 2020 mudou logo no primeiro trimestre do ano, tendo sido necessários investimentos para se responder à questão sanitária, protecção às empresas e apoios sociais.

“Todos temos de estar preparados, de uma forma positiva, para darmos a nossa contribuição. Entendemos que este é um momento difícil, mas que vamos ultrapassar com este orçamento e com o orçamento de 2021”, perspectivou a secretária-geral do MpD, para quem o país tem de ter uma agenda para a recuperação económica e que esta só será feita com a participação de toda a sociedade.

Filomena Delgado disse que o MpD levou propostas para a formalização da economia, já que com a crise da COVID-19 verificou-se que muitos trabalhadores informais, por exemplo, não estavam inscritos na segurança social.

“Penso que será uma lição que todos aprendemos desta necessidade”, referiu a dirigente partidária, dando como exemplo as empregadas domésticas.

Por outro lado, a secretária-geral do MpD salientou a importância da comunicação, para que os cabo-verdianos possam saber a situação do país, todos os números e dados “de uma forma concreta”.

Além do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, o encontro contou ainda com as presenças do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, e do ministro de Estado e da presidência do Conselho de Ministro e do Desporto, Fernando Elísio Freire.

O Governo iniciou na semana passada as audições com associações empresariais, partidos políticos e organizações da sociedade civil para apresentar a proposta do Orçamento do Estado Rectificativo para 2020, antes de seguir para o parlamento.

Segundo o vice-primeiro-ministro, após estas consultas, a proposta será apresentada em Conselho de Concertação Social e, em finais de Junho, levada à discussão e votação na Assembleia Nacional.

Um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde está dependente do turismo, mas devido à pandemia de COVID-19 o país está fechado a voos internacionais desde 19 de Março, com reflexos na atividade económica, quando cerca de 14.000 trabalhadores já se encontram em 'lay-off' no arquipélago.

A economia cabo-verdiana deverá perder este ano 223 milhões de euros devido à pandemia de COVID-19, o equivalente a mais de 11% do PIB do país estimado para 2020, segundo o Governo.

O Governo estimava para 2020 um PIB de 211.095 milhões de escudos (1.909 milhões de euros), mas cuja revisão aponta agora para 186.372 milhões de escudos (1.685 milhões de euros).