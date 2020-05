MpD condena distribuição de cestas básicas em Angola com autocolantes do partido

Secretária-Geral do Movimento para a Democracia, Filomena Delgado, recorda que entre os princípios fundadores do partido estão o respeito pela dignidade da pessoa humana e da solidariedade.

“A solidariedade é um acto nobre e íntimo, não deve ser exibido e ostentado como troféu pelos partidos políticos e, muito menos, com o fito de condicionar as opções eleitorais dos beneficiários dessa solidariedade”, escreve a dirigente no comunicado publicado, este sábado, pelo MpD.

Em causa, a distribuição de cestas básicas entre os emigrantes cabo-verdianos em Angola, em cujos sacos estavam autocolantes a dizer MpD-Angola.

“O MpD”, sublinha Filomena Delgado, “demarca-se da distribuição de cestas básicas, cujos sacos, contendo géneros alimentares, ostentavam um autocolante com o logótipo do Partido e a inscrição MpD-Angola”.

“A solidariedade é um acto nobre e louvável e não é compaginável nem com ostentação, nem com manipulação de pessoas, pelo que o MpD não podia deixar de publicamente manifestar o seu desacordo, desapontamento e distanciamento do que entende ser práticas que não abonam a nossa democracia”, refere ainda Secretária-Geral do partido.

A responsável política diz ainda que considera “um problema grave” a ostentação da solidariedade e repudia “com toda a veemência” qualquer tentativa neste sentido.

“E para que não sobre nenhuma réstia de dúvidas quanto ao nosso pensamento numa matéria fundamental e tão sensível como esta reiteramos as orientações anteriormente emanadas, apelando para que todo o sistema MpD as cumpram escrupulosamente”, conclui a dirigente partidária.