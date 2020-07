O estado da Nação é muito mau - Rui Semedo

O estado da Nação é extremamente precário. A afirmação é do líder parlamentar do PAICV, proferida esta manhã, em conferência de imprensa fazendo o balanço das jornadas parlamentares.

Rui Semedo refere a falta de impactos positivos das políticas da governação

"O estado da Nação é extremamente precário em consequência disso acho que é consenso nacional que o estado da Nação é muito mau, tendo em conta essas situações todas, o contexto que vivemos, mas tendo em conta a falta de impactos positivos das políticas da governação durante estes últimos anos", explica

Sobre o Orçamento Rectificativo que será discutido na especialidade, Rui Semedo diz que o PAICV pretende levar algumas propostas para o parlamento

“Propomos a diminuição para 5% de taxa de imposto do IVA para água de consumo, e de 5% de taxa de iva para a energia, e também baixar para 5% taxa de IVA para a restauração e para o turismo, estamos num momento em que queremos desejamos a retoma, é momento de relançar essas actividades, acho que essas actividades precisam de incentivos especiais ”, avança.

O líder parlamentar do PAICV, avança que o partido vai propor a redução de impostos para operadores no domínio dos transportes interurbanos, porque os proprietários e condutores de hiaces são obrigados a operar com capacidade reduzida.