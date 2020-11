Rui Semedo - Governo anunciou a reabertura de voos quando não há um único avião no país

O PAICV acusa o governo de continuar a canalizar recursos para a Cabo Verde Airlines, sem que haja uma ideia concreta para o futuro da companhia. A acusação é do líder parlamentar do PAICV, proferida esta manhã, em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

Rui Semedo refere que o governo anunciou a reabertura de voos, num momento em que não há um único avião no país.

"Neste momento estamos a investir estes recursos que terão impacto no Orçamento do Estado, terão impacto na vida dos cabo-verdianos, entretanto, nós nem se quer temos um único avião no país. O Governo tem anunciado a reabertura de voos, mas não tem esclarecido aos cabo-verdianos como irá ser esta reabertura de voos no momento em que não temos um único avião no país que poderia assegurar esses voos ", avança.

Rui Semedo reforça que a preocupação do PAICV é que se encontre uma solução definitiva para a transportadora aérea nacional.

"O Governo deverá também aproveitar esta oportunidade para esclarecer mais uma vez os contornos deste negócio, os impasses que estão a ser verificados neste momento, e as respostas que estão a ser desenhadas para termos uma companhia de bandeira que sirva os interesses da nossa comunidade nacional, tanto residente como a comunidade que está na diáspora ", explica.

O líder parlamentar do PAICV diz ainda que enquanto não se encontrar uma resposta clara, sustentável e duradoura para o sector dos transportes, o partido vai continuar a colocar a questão na agenda pública