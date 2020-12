PAICV diz-se preocupado com a questão do recenseamento eleitoral dos cabo-verdianos nos países estrangeiros

O líder parlamentar do PAICV diz que a questão do recenseamento eleitoral dos cabo-verdianos, residentes em países estrangeiros, para as próximas eleições preocupa o partido. Rui Semedo teme que as legislativas sejam condicionadas com a instalação das assembleias de voto apenas nas embaixadas ou serviços consulares.

O deputado do maior partido da oposição manifestou a preocupação esta manhã, em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares. "Isso condiciona sobremaneira a participação dos cabo-verdianos, temos países que são imensos e temos uma única representação diplomática ou consular, e para se participar nas eleições temos de que criar as condições para que os cabo-verdianos possam participar. Restringir as eleições com a participação apenas nas embaixadas é condicionar, impedir os cabo-verdianos da diáspora de participarem nas eleições. Cabo Verde terá que criar as condições para que os cabo-verdianos votem, mesmo negociando com os países de acolhimento da nossa comunidade ", explica No que diz respeito à apreciação das Contas Geral do Estado para o Ano de 2016, que será feita durante a sessão parlamentar de amanhã, Rui Semedo diz que o Tribunal de Contas fez algumas recomendações que são repetitivas. "Esse recursos deixam de ser residuais pelo montante ou pela expressão do montante que vem sendo identificado pelo Tribunal de Contas. Uma outra questão tem a ver com os fundos diversos que precisam de um maior controle, de maior fiscalização e de maior rigor na sua utilização, designadamente o fundo de ambiente", avança Durante a segunda sessão parlamentar haverá o debate o debate com o primeiro-ministro sobre “Diáspora e Desenvolvimento”, e também o projecto de resolução relativo à Conta Geral do Estado para o Ano de 2016.

