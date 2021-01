PAICV considera que tem havido falhas nas políticas de externas de Cabo Verde

O PAICV considera que tem havido falhas nas políticas externas de Cabo Verde. A posição foi expressa hoje pelo líder parlamentar do PAICV, durante uma em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

Rui Semedo fala em erros que têm colocado Cabo Verde em situações pouco agradáveis, nomeadamente as insuficiências em torno da negociação para a presidência da CEDEAO.

"Claramente que falhou a negociação, falhou a diplomacia nacional que poderá ter tido posto em causa a função do cargo de presidente da CEDEAO na altura, mas a UNECA também, poderíamos ter lugar na altura, não conseguimos em virtude de algumas falhas que eventualmente teriam acontecido, ultimamente veio a público a questão de nomeação de cônsules honorários que estão ligados à influência da extrema-direita que tem claramente os princípios e os valores que são contrários aos princípios e valores constitucionais de Cabo Verde ", avança

Rui Semedo também destacou a iniciativa legislativa sobre a comissão nacional de protecção de dados, que será discutida durante a segunda sessão parlamentar de Janeiro, realçando que há uma perspectiva clara de modernização da legislação.

Segundo o líder parlamentar do maior partido da oposição com esta legislação há uma “conformação da nossa legislação com as melhores práticas internacionais, designadamente com o que acontece a nível da União Europeia" o que no entender de Rui Semedo vai "dar instrumentos à Comissão Nacional de Protecção de Dados para o melhor exercício do seu papel, mas também para dar aos cidadãos maiores garantias da protecção dos seus dados individuais”, explicou.

A segunda sessão parlamentar de Janeiro arranca amanhã e decorre até ao próximo dia 29 deste mês.