"Os hospitais não podem ser focos de contágio de COVID-19" - PAICV

O Estado tem que tomar todas as medidas para que os hospitais não sejam focos de contágio de COVID-19. A afirmação é do líder parlamentar do PAICV, Rui Semedo, proferida esta manhã, em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

Rui Semedo recorda que já houve casos de pessoas que contraiam o vírus nos hospitais defendendo que deve ser "tomadas todas as medidas nos estabelecimentos da saúde para que as pessoas não sejam contagiadas nos hospitais. Já tivemos casos de pessoas que foram aos hospitais com outra doença e tudo indica que contraíram COVID, nos hospitais, eu acho que aí o Estado tem que tomar todas as medidas para que os hospitais não sejam focos de contágio de COVID -19 ", avança.

Durante a segunda sessão plenária do ano parlamentar será abordada a situação da justiça. Rui Semedo refere que o sector continua com os mesmos problemas, nomeadamente atrasos e ruído em algumas relações institucionais.

"Designadamente com a Polícia Judiciária e o governo, entre a Polícia Nacional e o governo, entre as instituições prisionais, principalmente os guardas prisionais e o governo, mesmo entre os órgãos da governação da Justiça e o governo que reclamam, portanto, por mais meios, mais condições de trabalho, por mais recursos tanto financeiro como humanos. Continuam os problemas ", avança.

O líder parlamentar do PAICV acredita que os cidadãos não estão satisfeitos com o nível da justiça existente no país.