Dois estudantes da Uni-CV diagnosticados com COVID-19

Essa informação foi confirmada hoje, pela reitora da Universidade de Cabo Verde, Judite Nascimento, no Primeiro Jornal da RCV.

Judite Nascimento afirmou que todas as medidas já foram tomadas para garantir que não haja novas infecções.

A reitora da Uni-CV explicou que, desde início da pandemia, foram tomadas medidas dentro do plano de contingência da Uni-CV, como instalação de lavatórios, sinalética adequada à situação de contingência, além da divisória para o espaço de atendimento.

“Temos salas de isolamento preparadas para receber qualquer caso suspeito e temos estado em articulação com a Delegacia de Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP)”, referiu.

A reitora avançou que por agora as aulas presenciais vão continuar, excepto nas turmas onde foram identificado os casos. “Neste momento temos dois casos que não foram contaminados na Uni-CV e, é natural que ficamos preocupados, mas devemos manter a serenidade e sobretudo cada um de nós tomar medidas, para que não haja contaminação”.

A responsável garantiu que, neste momento, não há razões para interromper das aulas, no geral, mas que as turmas de onde estavam as pessoas contaminadas suspenderam as aulas, nestes últimos dias, porque estão à espera dos resultados dos testes.

“Se os testes derem negativo, as pessoas retornarão às aulas, temos um conjunto de estudantes que não conseguiram ter acesso ao material pedagógico à distância e a nossa preocupação tem a ver com a equidade, gostaríamos que eles tivessem a mesma oportunidade que os colegas tiveram durante a quarentena”, indica.

Quanto à realização de testes rápidos a toda a comunidade educativa no Campus do Palmarejo, Judite Nascimento avança que não há essa possibilidade por falta de testes suficientes. “Conversamos com as estruturas de saúde, mas segundo nos informaram não há testes suficientes para se fazer isso”.

“No entanto, a prevenção é a nossa palavra de ordem, solicitamos e fomos atendidos. A Delegacia de Saúde da Praia está totalmente aberta a atender e fazer testes àqueles que tiveram contacto directos com pessoas identificadas com casos positivos de COVID-19”, assegura.

Conforme frisou, as pessoas estão a cumprir com as recomendações. “Se todos continuarmos a manter a serenidade e cumprir com aquilo que é recomendado não haverá muita propagação do vírus”.

A reitora garante que os casos positivos estão a ser isolados e todas as pessoas da Uni-CV que tiveram contacto com essas pessoas estão de quarentena a ser seguidas pelo sistema de saúde.