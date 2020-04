Uni-CV cria linha de intervenção para apoiar comunidade académica e autoridades nacionais em investigação

A Uni-CV criou uma linha para apoiar a comunidade académica afectada com a declaração do estado de emergência e as autoridades nacionais na implementação das medidas de contingência e de emergência constitucional através da investigação aplicada.

Em comunicado, a reitora da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), Judite Nascimento, informou que, no âmbito das medidas de prevenção contra a propagação do coronavírus, já adoptadas pela Uni-CV e em cumprimento das disposições do Governo, prorroga a quarentena até ao dia 17 de Abril.

Entretanto, realçou que para que as medidas adoptadas tenham resultados positivos todos os membros da comunidade académica devem “cumprir rigorosamente” as recomendações das autoridades nacionais e internacionais, no que concerne às medidas individuais de distanciamento social e cuidados especiais de higiene.

Tendo em conta a situação da pandemia do novo coronavírus e implementação das medidas de contingência e de emergência constitucional, revelou esta responsável, a Uni-CV prepara-se para apoiar o Governo na implementação das medidas de contingência e de emergência constitucional.

A Uni-CV, prosseguiu, criou neste quadro uma linha de intervenção para apoiar a comunidade académica e autoridades nacionais em matéria de investigação aplicada.

“Para a implementação da estratégia comunicamos, por esta via, que a Uni-CV criou o endereço covid19@adm.unicv.edu.cv, para que os membros da Comunidade académica se possam inscrever, voluntariando-se para apoiar os estudantes e também as autoridades nacionais, com investigação aplicada e soluções inovadoras, no quadro do Estado de Emergência em Cabo Verde”, afirma a reitora.

Judite Nascimento avançou, por outro lado, que para garantir a realização de actividades pedagógicas, a Uni-CV tem disponível o recurso às Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC) e no acesso aos endereços electrónicos dos Serviços Técnicos ou o Núcleo de Apoio ao Ensino a Distância, através dos endereços electrónicos para os docentes e estudantes com dificuldades na implementação ou no acesso ao material pedagógico.

A responsável apelou, neste sentido, à solidariedade de todos e a junção de esforços dos docentes visando por outro lado, garantir a melhor qualidade na implementação das aulas a distância.

Cabo Verde registou até o momento seis casos positivos do novo coronavírus, sendo quatro na ilha da Boa Vista e dois na cidade da Praia.

Entre os quatro casos positivos na ilha da Boa Vista, um resultou em óbito, um cidadão inglês de 62 anos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infectou perto de 866 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil.

O número de mortes em África subiu para 196, num universo de mais de 5.700 casos confirmados em 49 países, de acordo com as estatísticas sobre a doença no continente.