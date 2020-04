Autoridades mandam fechar oficinas e obras ainda a funcionar mesmo com estado de emergência

As autoridades, em São Vicente, mandaram “fechar imediatamente” algumas obras e oficinas que ainda continuavam a funcionar, apesar da declaração do estado de emergência, conforme informações avançadas esta quinta-feira pelo delegado de Saúde de São Vicente.

Segundo Elísio Silva, a operação conjunta contou com agentes da própria delegacia de Saúde, da Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE), da Inspecção-geral do Trabalho e da Polícia Nacional.

A equipa percorreu, conforme a mesma fonte, algumas zonas, entre as quais, Chã de Alecrim, Pedra Rolada, Ribeirinha e Fonte Inês, vasculhando as obras de construção e oficinas “prevaricadoras”.

“Foram mandadas fechar de imediato, já que não podem estar abertas depois das medidas já tomadas de contingência à COVID-19”, asseverou Elísio Silva, instando as pessoas a cumprirem o estado de emergência, declarado desde 29 de Março devido à pandemia, e a população a estar atenta para denunciar.

Quanto ao caso suspeito em São Vicente, apontado desde terça-feira, o delegado de Saúde assegurou esta quinta-feira que as amostras seguiriam nesse dia para o laboratório na cidade da Praia, numa embarcação que sairia por volta das 19h00.

Elísio Silva fez ainda a actualização da situação da ilha nesta quinta-feira, e que, explicou, há 12 pessoas em quarentena, sendo 10 da cidade da Praia e dois cabo-verdianos que vieram de Portugal.

Cabo Verde registou até ao momento seis casos positivos do novo coronavírus, sendo quatro na ilha da Boa Vista e dois na cidade da Praia.

Entre os quatro casos positivos na ilha da Boa Vista, um resultou em óbito, um cidadão inglês de 62 anos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infectou cerca de um milhão depessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 50 mil.

O número de mortes em África subiu para 196, num universo de mais de 5.700 casos confirmados em 49 países, de acordo com as estatísticas sobre a doença no continente.