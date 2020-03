​Desmantelada rede de adulteração de prazo de álcool gel em São Vicente

As autoridades nacionais apreenderam, esta segunda-feira, em São Vicente, 13.112 unidades de álcool gel com prazo de validade adulterado. A apreensão foi feita numa operação entre a Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE) e a Polícia Judiciária (PJ), anunciou a IGAE.

Em nota publicada na sua página de Facebook, na noite desta segunda-feira,a IGAE refere que os produtos, cujo prazo de validade expirou em 2012, eram colocados um novo prazo de validade para ser novamente comercializado.

A Inspecção Geral das Actividades Económicas garante que as acções no terreno vão continuar nos próximos dias para a retirada total do produto do mercado, protegendo, desta forma, os cabo-verdianos e a saúde pública.

“Para maior eficácia desta operação, a IGAE e a PJ apelam aos consumidores a verificarem o prazo de validade dos produtos que adquirem e, em caso de adulteração, contactar as autoridades competentes através da linha verde 800 2008 ou pelo contacto telefónico 260 48 01”, pede.

O álcool gel, usado na desinfecção das mãos, é considerado importante na prevenção à propagação da COVID-19.

Cabo Verde tem, neste momento, três casos confirmados do novo coronavírus, todos na ilha da Boa Vista - dois turistas ingleses e uma dos Países Baixos. A confirmação da infecção levou o Governo a colocar a ilha de quarentena pelo menos até 04 de Abril, com as ligações aéreas e marítimas suspensas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infectou mais de 380 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 16.500 morreram.

Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.