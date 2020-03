Praia sem casos suspeitos, São Vicente tem um e Boa Vista sete

Balanço foi feito pelo Director Nacional de Saúde, Artur Correia. Exames aos dois casos suspeitos da Praia, anunciados ontem, deram negativo. Casos do Sal e da Boa Vista ainda estão em exame.

Em relação aos casos de hoje, enumerou o Director Nacional de Saúde, São Vicente registou um caso suspeito e a Boa Vista mais seis. "Os suspeitos de hoje são sete. Seis na Boa Vista e um em São Vicente". No entanto, Artur Correia destacou que as amostras destes casos "ainda não chegaram à Praia".

Quanto aos casos suspeitos que tinham sido anunciados ontem, Artur Correia disse que "os dois casos suspeitos da Praia deram negativo" e que da Boa Vista, além do caso referido na conferência de imprensa ontem, chegaram "oito amostras cujos exames estão em curso". "Hoje ou amanhã deveremos ter os resultados", acrescentou.

O caso suspeito vindo do Sal "ainda está em exame".

Entretanto, o estado de saúde dos dois pacientes, uma casal, que tinham sido registados na Praia "está a evoluir favoravelmente". Na sequência destes coisa casos, tem sido feita a despistagem ao contactos com o casal. Artur Correia anunciou que foram feitos mais três testes a "contactos do primeiro caso positivo da Praia", duas pessoas do Tarrafal e uma do Fogo, que segundo o Director Nacional de Saúde "vinham no mesmo avião" e que "também deram negativo".