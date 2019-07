Uni-CV comemora 40 anos de ensino superior público em Cabo Verde

Para assinalar os 40 anos de ensino superior público em Cabo Verde, a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) realiza um leque de actividades.

Esta manhã, em conferência de imprensa, na cidade da Praia, a reitora da instituição, Judite Nascimento, disse que com estas actividades, a Universidade procura promover a divulgação do conhecimento

"A divulgação do conhecimento é também importante, não só no que diz respeito à historia do ensino superior, mas em todas as áreas. Temos no nosso programa um ciclo de conferencias. Queremos que tenha a participação de todos aqueles que queiram divulgar o conhecimento produzido ao longo desses anos",avança.

As conferências que compõem o programa iniciam-se esta tarde, no Palmarejo, com a reitora, a falar sobre o tema “O Papel das Universidades na Promoção do Desenvolvimento Sustentável e da Coesão Social”, para logo de seguida o Jorge Brito fazer a apresentação do tema “Uma Educação Catalisadora de Aprendizagens”.

Do programa consta um conjunto de homenagens e atribuição de dois doutoramentos Honoris Causa.