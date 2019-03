Uni-CV e BIC assinam protocolo de cooperação

Apoiar na implementação de uma incubadora de negócios na Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), de forma a preparar os estudantes antes de entrarem no mercado de trabalho, é o que a associação Business Incubation Center (BIC) pretende com o protocolo assinado hoje com a universidade pública.

Em declarações aos jornalistas, o gestor da Business Incubation Center (BIC), Diogo Moeda, diz que não será apenas uma incubadora, mas sim um centro de business lab. "Será um centro local onde os empreendedores possam vir com ideias e trabalharmos pontualmente na aceleração das ideias. Esperamos também que o próprio corpo docente da Universidade possam ajudar os nossos actuais incubados, mesmos os que não são da Universidade, que nos possam também ajudar em termos de conhecimento", avança. Judite Nascimento, quer tirar o máximo partido das oportunidades que se abrem. “A nossa intenção vai muito mais além que é, aproveitar estas competências essas capacidades que estão a ser criadas e aproveitar essa aliança, essa proximidade que nos estamos a desenvolver com a BIC, com a Pro-empresa, o IFEP, o INDP, e a nossa parceira, a Universidade de Vigo, mas também a valorização da parceria com Espanha", explica. O protocolo assinado entre a Uni-CV e a BIC tem por objectivo a facilitação de projectos e a promoção do empreendedorismo, nomeadamente através de implementação de cursos de curta duração em empreendedorismo e desenvolvimento de negócios.

