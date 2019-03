Uni-CV e Universidade de Vigo assinam memorando de entendimento

14 milhões de escudos, valor com o qual a Cooperação Espanhola financia a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) para implementação do projecto de auto-emprego para jovens e mulheres no sector da economia azul, em Cabo Verde.

A Uni-CV, assinou hoje um memorando de entendimento com a Universidade de Vigo para contribuir para a implementação do projecto.

Judite Nascimento, reitora da Uni-CV, afirma que o financiamento surge na sequência do projecto “Empriamar”.

"É uma forma da própria Universidade também participar nesta dinâmica nacional em prol da economia (...) reforçar as relações que as universidades tem entre elas, mas também essas relações com o sector publico e privado e fazer a transferência directa de tecnologia e também de conhecimento", avança.

O memorando de entendimento assinado hoje entre as duas universidades prevê que a Universidade de Vigo colabore com a Uni-CV na execução técnica e económica do projecto dedicado ao empreendedorismo e auto-emprego para pessoas e jovens no sector da economia azul, juntamente com o Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas.

O projecto tenta combater o problema de desemprego que afecta o país, mais especificamente a população jovem e mulheres. Centra-se nas comunidades costeiras e na vulnerabilidade que supõe a grande dependência do sector na pesca artesanal.