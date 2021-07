56 Casos de COVID-19 em 1046 amostras

Cabo Verde registou mais 56 infecções por SARS-CoV-2, no universo de 1046 amostras analisadas, segundo o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira.

Com os novos casos registados hoje, a taxa de positividade a nível nacional ronda os 5,4%. Dos novos casos, foi na ilha de Santiago que se registou o maior número, 29, sendo Praia com 26, São Domingos, Santa Catarina e Tarrafal com um caso cada.

A ilha do Fogo teve 8 casos, todos no concelho de São Filipe.

O boletim indica ainda que houve sete novos casos em Porto Novo, onde há no total 25 casos activos. A ilha de São Vicente conta com mais 7 doentes e regista um total de 52 casos activos.

No Sal foi diagnosticado um doente e há 8 casos activos, Boa Vista 5 novos casos e 22 pessoas à espera de alta.

A ilha de Maio conta com mais 2 doentes e neste momento 22 pessoas estão infectadas.

Conforme o boletim, mais 44 pessoas tiveram alta (Praia 10, São Domingos 1, Santa Catarina 3, Tarrafal 1, São Filipe 10, Mosteiros 3, Porto Novo 4, São Vicente 5, Sal 1, Boa Vista 5 de Maio 1).

O país passa a contabilizar 484 casos activos 32879 casos recuperados, 298 óbitos, 12 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 33682 casos positivos acumulados.