Fogo: Passageiros impedidos de viajar acusam delegada de Saúde de falta de sensibilidade e humanismo

Os passageiros com testes negativos emitidos por laboratórios de clínicas privadas de São Filipe, impedidos de viajar no percurso São Filipe/Praia/S. Vicente no dia 05 de Agosto acusam a delegada de Saúde de falta de sensibilidade e humanismo.

Mário Cardoso, um dos passageiros com destino a S. Vicente que foi barrado de viajar, disse que fez o teste no laboratório da X-Eco em São Filipe por volta das 11:00 do dia 04 de Agosto deslocou-se ao aeródromo de São Filipe com o intuito de viajar, mas foi impedido por uma enfermeira que se encontrava no local.

Este disse que a delegacia de Saúde teria comunicado às clínicas privadas que não podiam fazer testes para viagens no período da tarde de quarta-feira, 04, depois de ter feito o teste e que não foi contactado pelo laboratório, razão pela qual dirigiu-se ao aeródromo para seguir viagem.

Os vários passageiros que foram impedidos de prosseguir viagem para Praia e para S. Vicente, pela enfermeira que se encontrava no aeródromo de São Filipe, contactaram a delegada de Saúde no sentido de obter a devida autorização já que a comunicação aos laboratórios chegou depois de terem o teste, mas a delegada mostrou-se “intransigente” e não autorizou a viagem dos mesmos.

Para Mário Cardoso, a delegada de Saúde de São Filipe, além de “falta de sensibilidade e de humanismo, desconhece a realidade da ilha e do país”, nomeadamente a questão dos transportes, já que com esta decisão os passageiros estão sem possibilidade de viajar, pelo menos até o dia 22 de Agosto, devido à indisponibilidade de lugares nos voos.

Para este passageiro e para os outros que foram impedidos de viajar, a Delegacia de Saúde de São Filipe devia autorizá-los a viajar já que a comunicação chegou na tarde de quarta-feira, 04, por um lado, e, por outro, porque no dia 05 de Agosto, a delegacia não funcionou devido à tolerância de ponto durante todo o dia.

A delegada de Saúde de São Filipe, Joana Alves, contactada pela Inforpress, disse que as medidas estão publicadas no Boletim Oficial desde sexta-feira, 30 de Julho, e entraram em vigor no dia seguinte.

Segundo a mesma, as autoridades sanitárias permitiram, durante cinco dias, que passageiros viajassem com testes antigênicos emitidos pelas clínicas e que na última quarta-feira, 04 de Agosto, apenas relembrou às mesmas de que não podiam continuar a emitir estes testes já que os mesmos não eram aceites para viagem.

Sobre a possibilidade de permitir a viagem no dia 05 por se tratar de um dia em que a delegacia não funcionou devido à tolerância de ponto, esta responsável disse que já passaram cinco dias de tolerância, sublinhando que até hoje ainda as pessoas estão a tentar viajar com este tipo de testes.