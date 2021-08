Câmara Municipal da Praia perspectiva vacinação em massa dos jovens para a retoma das actividades

O director da Juventude da Câmara Municipal da Praia (CMP), Sandieta Siqueira, disse hoje que a autarquia conta com a vacinação em massa dos jovens no município, uma forma de retomar as actividades e voltar à normalidade.

Sandieta Siqueira fez esta declaração à Inforpresss, à margem da abertura da Semana da Juventude, evento promovido pela CMP, que decorre entre os dias 09 a 14 de Agosto, sob o lema “Por uma juventude sem covid-19”. Na ocasião, o responsável avançou que a intenção de organizar a Semana da Juventude vai precisamente ao encontro de estimular os jovens a se vacinarem, o que poderá contribuir para a tão desejada retoma. “A ideia principal é trazer os jovens para a vacinação, onde vamos ter uma tenda de vacinação na rua pedonal, assim como queremos instalar dentro das comunidades, dando jus ao lema que escolhemos”, apontou. Conforme informou, esta é uma semana onde os jovens vão interagir nas diferentes actividades que serão realizadas pela autarquia, que engloba não só jovens da capital, mas também de outros municípios que queiram participar. A semana começou com a abertura do Gamboa Games e durante esta semana, revelou, o Platô será palco para a feira de saúde, exposições de micro negócios e vários workshops. “Vamos ter workshops de voluntariado, empreendedorismo, delinquência juvenil e também liderança participativa”, atestou. De acordo com a autarquia, a Semana da Juventude será intensa, dedicada à prevenção de doenças, manutenção da saúde e criação de oportunidades de negócio, mas também de reflexão à volta de temas pertinentes da actualidade.

