Fundo Global financia 2.1 milhões de euros a Cabo Verde para resposta à pandemia

Cabo Verde vai receber um financiamento do Fundo Global no valor de 2.162 397 euros para apoiar o país na resposta à pandemia, segundo anunciou este domingo o Ministério da Saúde.

Numa publicação na sua página do Facebook, o Ministério informa que, numa nota endereçada ao ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, na passada sexta-feira, 06, o Organismo Internacional frisou que aprovação do financiamento adicional, no âmbito do Mecanismo de Resposta COVID-19 (C19RM), se justifica pelo grande impacto que o mesmo pode ter no país.

Além do financiamento de base C19RM de Cabo Verde, de 642.274 euros, foram aprovados mais 1.520.123 euros, totalizando 2.162 397 euros, o que representa 50.5% da afectação ao país candidato para 2020-2022.

“Este montante, colocado à disposição do país, destina-se ao reforço dos meios de combate e prevenção à pandemia, nomeadamente, aquisição de testes e reagentes para diagnóstico de COVID-19, reagentes e consumíveis de Laboratórios, equipamentos e materiais hospitalares e Comunicação de Risco”, assegura o Ministério da Saúde.

O Financiamento adicional cobre o período temporal de Janeiro de 2021 a Dezembro de 2023.

A mesma fonte refere que o Fundo Global reconhece os esforços que o país tem feito para controlar a pandemia e diz-se disponível para continuar a apoiar na resposta, que, segundo se lê-se na nota, ameaça destruir anos de progresso contra o VIH, a Tuberculose e a Malária.

Os dados deste domingo mostram que Cabo Verde contabiliza 437 casos activos de COVID-19, 33.296 recuperados, 298 óbitos, perfazendo um total de 34.052 casos positivos acumulados da doença.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.287.427 mortos em todo o mundo, entre mais de 202,2 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detectou a doença na China em finais de Dezembro de 2019, segundo o último balanço da France-Press com base em dados oficiais.