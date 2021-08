Câmara da Praia lança concurso de dramaturgia em homenagem ao compositor Ano Nobo

A Câmara Municipal da Praia lança a partir de 15 de Agosto, um concurso de dramaturgia em parceria com o grupo teatral Fladu Fla, visando homenagear o compositor e músico Fulgêncio Circuncisão Lopes Tavares, conhecido por Ano Nobo.

À Inforpress, o director da Cultura, Adilson Spinola, explicou que este concurso, que estará aberto até 15 de Setembro, enquadra-se num protocolo com a companhia de teatro Fladu Fla numa série de vertentes, entre elas a prespectiva da dramaturgia.

“Nós queremos encontrar novas dinâmicas culturais de artes cênicas e novos dramaturgos ou jovens que gostem de escrita na capital”, avançou.

Segundo apontou, esta homenagem tem como propósito prestigiar o nome Ano Nobo, isso porque, realçou, além de ter sido um grande compositor foi também dramaturgo com algumas peças de teatros lançados.

Conforme o regulamento do concurso, os textos que participam deverão ser originais ou inéditos, ou seja, não publicados ou encenados, e podem ser escritos tanto em português como em crioulo.

“É um concurso direccionado aos munícipes, onde vai prevalecer a criatividade e o trabalho mais bem organizado”, assinalou o responsável.

No que tange aos prémios, Adilson Spínola informou que serão atribuídos ao primeiro, segundo e terceiro lugares, cujo valor será de 60, 30 e 10 mil escudos, respectivamente, e o resultado será divulgado a 26 de Outubro no festival de teatro do grupo Fladu Fla.

“Consideramos que a nível da escrita a capital perdeu bastante nas artes cénicas, sendo que foi município onde nasceu o conceito teatral cabo-verdiano, mas com o tempo perdeu essa identidade”, afiançou, sustentando que a autarquia quer dinamizar o teatro, assim como promover a paixão pela escrita e a leitura nos jovens.

O texto premiado em primeiro lugar será editado com tiragem de 300 exemplares, lançado em Março de 2022, além de um espetáculo teatral montado a partir da dramaturgia.