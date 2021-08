Câmara da Praia prevê financiar um ano de actividades às associações comunitárias do município

O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, disse hoje que a autarquia vai lançar o primeiro edital para associações com base comunitária, visando financiar um ano de actividades a desenvolver por essas organizações.

Francisco Carvalho fez esta afirmação à imprensa, à margem do fórum ” Os desafios dos jovens no pós-covid-19″, evento realizado no âmbito da Semana da Juventude 2021, organizado pela edilidade.

Segundo o autarca, o edital para associações de base comunitária permitirá um financiamento das actividades, além de garantir que pelo menos dois jovens tenham condições de trabalhar a tempo inteiro nessas associações.

“Há muito identificamos que um dos aspectos que mais contribui para associações desaparecem, é o facto de não terem pessoas a tempo inteiro para elaborarem projectos, acompanhar a implementação e dar resposta ás demandas”, explicou.

Este plano insere-se numa maior participação dos jovens, principalmente no período pós-pandemia, já que se trata de uma camada da sociedade que tem “um papel fundamental” na retoma das actividades, segundo a mesma fonte.

“A covid-19 trouxe vários desafios, por isso temos de estar atentos numa forma de preparar os jovens para o pós-covid-19”, frisou Francisco Carvalho, que salientou ser importante tirar ilações para preparar desde agora o futuro.

Conforme disse, seria importante descobrir novas oportunidades que estão a surgir durante a pandemia, apontando a título de exemplo as plataformas online, em que estão a ser aproveitadas “várias oportunidades” para vendas, encontros e negócios, entre outros.

Instado sobre as políticas públicas da autarquia para os jovens, Francisco Carvalho reiterou que a câmara as definiu no início do ano, pensando em várias dimensões, entre elas “uma forte aposta” a nível de associativismo.

“Os jovens precisam de espaços de valorização e oportunidades onde podem encontrá-las dentro da própria comunidade”, observou.