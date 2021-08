Cabo Verde acolhe 64ª edição da Reunião da Comissão Regional da Organização Mundial do Turismo

Cabo Verde vai acolher, pela primeira vez, a Reunião da Comissão Regional da Organização Mundial do Turismo. A 64ª edição da Reunião da Comissão Regional da Organização Mundial do Turismo em África-CAF acontece de 02 a 04 de Setembro, na cidade de Santa Maria na ilha do Sal.

Essa informação foi avançada pelo Governo, numa nota enviada à nossa redacção.

Segundo a mesma fonte, paralelamente à 64ª Reunião da CAF, o nosso país irá acolher ainda a 2.ª Edição do Fórum Mundial sobre o Investimento Turístico em África (FMITA).

“Estes dois grandes eventos, a 64.ª CAF e a 2.ª edição do FMITA, irão decorrer com os olhos postos no investimento do turismo em África, sobretudo numa altura em que o continente africano e os diferentes estados-membros da OMT reúnem todos os esforços com vista à aposta na inovação tecnológica como impulsionadora da recuperação do sector do Turismo, que se quer mais sustentável e inclusivo”, lê-se na nota.

Conforme a mesma fonte, cerca de duas centenas de participantes, entre ministros do turismo do continente africano, investidores e instituições financeiras internacionais, altos dirigentes e especialistas dos sectores público e privado e demais stakeholders do turismo, são esperados nestes três dias de intensa actividade na cidade de Santa Maria.

Da agenda de trabalhos consta ainda a realização de dois workshops, sendo o primeiro subordinado ao tema: ‘Inovação e Marketing Digital – Motores de Inovação e de Análise para acelerar o crescimento do Turismo’.

Esta primeira oficina de capacitação irá fornecer aos participantes um quadro de transformação abrangendo metodologias de Design Thinking, como forma de reconstruir e repensar o ecossistema do turismo de Cabo Verde, a organização da sua cadeia de valor para melhor responder à nova realidade provocada pela pandemia do COVID- 19 e, impulsionar a criação de emprego e a recuperação económica.

Promover habilidades criativas, fornecer uma combinação de estratégias de marketing digital e ferramentas de dados para identificar as últimas tendências e movimentos na indústria do são alguns dos objectivos principais do workshop.

O segundo workshop, com o tema, ‘Prontidão do Investimento das Empresas Africanas’ pretende fornecer as bases para a facilitação do investimento privado através da acção governamental, como também, um quadro abrangente e ferramentas para que os empresários e proprietários de negócios de Cabo Verde aumentem a sua capacidade de se prepararem para atrair financiamento de investidores estrangeiros para o crescimento dos seus negócios e geração de receitas qualificadas e sustentáveis.

A mesma fonte indica que a realização destes eventos no nosso país, assumem primordial importância pelo seu impacto e dimensão, “uma oportunidade ímpar para Cabo Verde, país onde o turismo é considerado o motor da economia, apresentar e posicionar-se, perante África e o mundo, reivindicando e justificando a sua reeleição para um segundo mandato no Conselho Executivo da OMT, como também a assumpção de um papel mais activo e actuante no seio da CAF e da OMT”.