Polícia Nacional detém suspeitos da morte de gerente das lojas Soprobel

A Polícia Nacional (PN) comunicou hoje, depois de dez dias, a detenção dos suspeitos da morte do gerente das lojas Soprobel, na sequência de uma operação realizada no concelho de São Miguel, Interior de Santiago.

Segundo uma nota da PN, os principais suspeitos, identificados como “Maquiavel” e “Rony”, foram detidos após “aturado planeamento” com base nas informações recolhidas e no decurso duma operação “bem-sucedida”.

Na mesma operação foram detidos outros comparsas, incluindo o também procurado “Jocelino” envolvido no caso de homicídio de “Samory”, ocorrido recentemente em Tira Chapéu, na Cidade da Praia.

Na operação, de entre outros artigos, foi possível a apreensão de uma arma de fogo, supostamente utilizada no cometimento do crime que ceifou a vida do referido cidadão indiano, bem como a viatura utilizada pelos fugitivos.

Os detidos, viatura e outros artigos apreendidos serão encaminhados à Polícia Judiciária para os devidos procedimentos.

O gerente das lojas Soprobel em Cabo Verde, Sajid Yusuf Patel, foi assassinado no passado dia 19 de Agosto na sequência de um assalto realizado à entrada do armazém da empresa em Achada Grande Frente, na Cidade da Praia.

Fontes próximas da empresa disseram à Inforpress que Sajid Yusuf Patel foi surpreendido por um grupo de indivíduos à porta do armazém da Soprobel em Achada Grande Frente, na companhia de sua esposa e um filho menor do casal.