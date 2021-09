COVID-19: 117 casos novos 58 recuperados

Praia, São Miguel, São Vicente e Ribeira Brava foram os concelhos onde foram registados mais casos neste sábado.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pelo Ministério da Saúde a Praia registou 44 casos positivos em 333 amostras testadas, São Miguel teve 12 tal como São Vicente enquanto Ribeira Brava registou 16 casos novos de COVID-19.

A nível nacional foram analisadas 1400 amostras nas quais foram detectadas 117 infecções.

Além dos municípios já referidos, as autoridades de saúde detectaram casos nos concelhos de Santa Catarina (4), São Salvador do Mundo (2), Tarrafal (4) e São Lourenço dos Órgãos (7).

No Fogo foi encontrado apenas um caso em São Filipe. Ao todo, na ilha do vulcão, foram analisadas 167 amostras. Já em Santo Antão foram encontrados casos na Ribeira Grande (1) e no Paul (1). O Sal tem dois novos casos de COVID-19 e o Tarrafal de São Nicolau um. Na Boa Vista foram declarados quatro casos novos e no Maio as autoridades de saúde registaram mai uma infecção.

A Praia, segundo os números divulgados no boletim epidemiológico de hoje, é o concelho com o maior número de casos activos: 433. São Vicente tem 94 e a Ribeira Brava conta com 83 casos activos.

Desde que foi detectado o primeiro caso de COVID-19 em Cabo Verde, em Março de 2020, já foram contabilizados 35.856 casos da doença. Desse total 34.551 já foram dados como recuperados e 315 pessoas morreram.