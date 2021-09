Novo avião da Bestfly chega amanhã a Cabo Verde

Avião estava a ser preparado para vir reforçar a frota da empresa em Cabo Verde. Chegada do avião tinha sido anunciada, inicialmente, para Julho.

O avião, segundo informações apuradas pelo Expresso das Ilhas, estava a ser preparado em França para ser posto ao serviço da companhia aérea nas ligações aéreas inter-ilhas.

O avião está em trânsito para Cabo Verde e deve chegar ao arquipélago durante este sábado, 18 de Setembro.

A Bestfly entrou no mercado das ligações inter-ilhas quando, em Maio, assinou um contrato de concessão emergencial, com duração de seis meses, com o governo depois de a TICV ter anunciado, a 17 desse mês, que ia suspender as ligações aéreas que vinha fazendo até essa altura.

O grupo BestFly resulta de uma empresa de origem familiar criada em Angola, tendo como acionistas o empresário angolano Mário Palhares e o general João de Matos (1955-2017), que foi chefe do Estado-maior General das Forças Armadas angolanas, cujos herdeiros continuam accionistas da companhia, e que opera ainda em geografias como Dubai, República do Congo ou Portugal.