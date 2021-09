Alerta de mau tempo para Cabo Verde

Instituto de Meteorologia prevê chuva e vento forte até segunda-feira

Em comunicado, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica refere que há previsão de um sistema de baixa pressão, localizado a algumas milhas a Sudeste de Cabo Verde, associado a uma onda tropical, que se desloca em direcção Oeste-Noroeste.

Estes fenómenos, explica o INMG, podem condicionar o estado do tempo em todo o arquipélago durante o final de semana, 18 e 19 de Setembro, e segunda-feira, 20.

A deslocação deste sistema poderá ser acompanhado de ocorrência de precipitação, intensificação do vento e possível agravamento do estado do mar.

A vigilância do estado do tempo no arquipélago e as previsões da sua evolução serão contínuas e actualizadas, garante o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica.