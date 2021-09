INMG explica "redução significativa da visibilidade"

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou esta sexta-feira à tarde para a redução da visibilidade que se tem feito sentir em todo o país.

Segundo o INMG esta redução de visibilidade está relacionada com a presençça de "aerossóis marinhos no ar" e afasta a possibilidade de se tratarem de gases emitidos pelo vulcão Cumbre Vieja que está em erupção nas Canárias.

No comunicado enviado à comunicação social o INMG explica que os "dados registados nos Observatórios (Praia e Mindelo) não apresentam evidências do aumento da concentração dos gases nomeadamente dióxido de enxofre e monóxido de carbono que poderiam estar associados a erupção vulcânica “Cumbre Vieja” nas Canárias, Ilha de La Palma".

No mesmo texto o instituto refere que a "os registos têm demonstrado melhorias na visibilidade em todo o arquipélago" e que a "vigilância do estado do tempo no arquipélago e as previsões da sua evolução serão contínuas e atualizadas pelo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica".