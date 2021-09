Universidade Técnica do Atlântico assina protocolo de cooperação com NOVA Medical School em Portugal

A Universidade Técnica do Atlântico (UTA) de Cabo Verde e a NOVA Medical School (NMS), unidade orgânica da Universidade NOVA de Lisboa, assinam esta terça-feira, em Portugal, um protocolo de cooperação internacional, no âmbito da saúde e turismo.

O protocolo, a ser rubricado entre este centro de inteligência colaborativa da NOVA Medical School e a Universidade Técnica do Atlântico (UTA), afigura-se uma “vanguardista parceria internacional”, refere um comunicado enviado à comunicação social.

A UTA propõe-se colaborar na implementação de um plano de actividades, estratégicas e prioritárias para Cabo Verde, que permitirá a esta universidade cabo-verdiana o plasmar do seu objectivo de servir o País, de forma a contribuir para a retoma do turismo de qualidade.

Com esta iniciativa, a universidade irá afirmar internacionalmente a marca de excelência de Cabo Verde, gerando dinâmicas totalmente inovadoras para que os serviços ligados aos sectores do turismo possam ser alavancados, explorando ao máximo todo o potencial económico decorrente da criação de um ‘hub’ da ilha do Sal e de Cabo Verde como plataforma aérea e turística no centro do Atlântico.

Esta parceria permitirá agregar competências a toda cadeia de valor dos sectores aéreo e turístico, permitindo o reforço das condições já existentes e favorecendo o aparecimento de novas demandas e actividades, em benefício da dinamização da ambicionada Zona Económica Especial da Economia Aérea, com base na plataforma de conhecimento e de ensino superior especializado e de excelência.

A assinatura do protocolo vai ser apadrinhada pelo ministro das Comunidades, Jorge Santos, em representação do Governo de Cabo Verde, e contará ainda com as presenças da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e do presidente do Turismo deste país europeu, Luís Araújo.