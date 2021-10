​Dia do Parque Natural assinalado pela primeira vez com plantação de espécies endémicas

A coordenação do Parque Natural do Fogo (PNF) celebra este ano e pela primeira vez o dia do parque, 10 de Outubro, com algumas actividades, como fixação de espécies endémicas em Chã das Caldeiras (Cova Tina e Portela).

A coordenadora do Parque Natural do Fogo, Hélia Semedo, disse à Inforpress que devido à pandemia da covid-19 não é possível realizar todas as actividades que se pretendia para assinalar a data, mas que mesmo assim decidiu organizar algumas acções para não deixar o dia passar despercebido.

No sábado, a coordenação programou a realização de jogos entre instituições parceiras do PNF, no polivalente de Achada Furna, estando programado para hoje a apresentação de um resumo das acções implementadas nos últimos 10 meses, nos diversos domínios do PNF, campanha de reflorestação com fixação de plantas endémicas no trajecto Cova Tina a Portela, almoço e entrega de troféus.

Depois de uma fase menos boa, o Parque Natural do Fogo está numa etapa de relançamento e além da coordenadora, conta ainda com mais dois técnicos superiores, sendo um para o seguimento ecológico dos diferentes sectores e outro para área de desenvolvimento comunitário, que tem a responsabilidade de sensibilizar as comunidades de modo a reconquistar a confiança e envolvimento das pessoas nas actividades do PNF.

Hélia Semedo disse que dentro do desenvolvimento comunitário há um sector ligado à educação ambiental que o PNF pretende trabalhar, através da realização de palestras nas escolas.

Esta instituição conta ainda com um corpo de guarda ambiental que tem a função de fiscalizar o cumprimento das regras estabelecidas na gestão do parque.