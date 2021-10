Cabo Verde com mais 30 casos de COVID-19 e 34 recuperados

Mais 30 casos novos de SARS-CoV-2 e 34 recuperados nas últimas 24 horas de acordo com os dados do boletim oficial do Ministério da Saúde.

O boletim indica que do total de 581 amostras analisadas, foram detectados 30 casos novos de COVID-19, no país. E desses casos a ilha de Santiago conta com mais 19 (Praia 12, Santa Catarina 2, Tarrafal 1, São Miguel 3 e Santa Cruz 1), Ribeira Grande, Santo Antão 1, São Vicente 8 e Ribeira Brava, São Nicolau 2. A taxa de positividade a nível nacional é de 5,2 %. As ilhas do Fogo, Brava, Sal, Boa Vista e Maio não tiveram nenhum caso nas últimas 24 horas, sendo que a Brava e Boa Vista estão sem nenhum caso activo. A mesma fonte mostra que hoje mais 34 pessoas tiveram alta (Praia 3, Ribeira Grande de Santiago 1, Santa Catarina 1, São Miguel 2, São Filipe 1, Paul 1, Porto Novo 12, São Vicente 7, Sal 2 e Tarrafal de São Nicolau 4). Com esses dados, o país passa a contabilizar 414 casos activos 37221 casos recuperados, 347 óbitos, 15 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 38006 casos positivos acumulados.

