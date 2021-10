Morreu ex-presidente do Partido do Trabalho e da Solidariedade José Augusto Fernandes

O ex-presidente do Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS) José Augusto Fernandes faleceu hoje na cidade da Praia, aos 62 anos, vítima de doença prolongada, soube a Inforpress junto do líder do partido, Carlos Lopes (Romeu di Lurdis).

Natural da ilha de Santiago, José Augusto Fernandes foi presidente do PTS de Outubro de 2015 até Agosto de 2021, data da realização do último congresso do partido, realizado na Cidade da Praia. Estava na vida política activa desde 2008, altura em que concorreu para as eleições autárquicas no município da Ribeira Grande de Santiago, enquanto candidato independente, contando com o apoio político da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID). Em 2011 fez parte da lista do PTS para a região de Santiago Norte e, em 2012, foi candidato desse partido à presidência da Câmara Municipal da Praia. Em 2016, já na qualidade de líder do PTS, liderou a candidatura no círculo de Santiago Sul. Nascido a 19 de Agosto de 1959, em Ribeirão de Cal, no concelho de São Domingos, na ilha de Santiago, José Augusto Fernandes era técnico de telecomunicações. Antes de entrar na vida política, em 2001, fundou a Organização de Apoio aos Estrangeiros em Cabo Verde (OAE-CV), tendo por objectivo a defesa dos imigrantes contra a xenofobia, o racismo e os maus-tratos, bem como o apoio aos estrangeiros na obtenção de autorização de residência e a nacionalidade cabo-verdiana. Na qualidade de presidente da OAE_CV foi comissário da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania (CNHDC) de 2006 a 2008.

