Cabo Verde recebe 107 mil máscaras de protecção individual da Coreia do Sul

Cabo Verde recebe, hoje, 107 mil máscaras de protecção individual, oferecidas pelo Governo da Coreia do Sul, no âmbito do combate à pandemia da COVID-19.

Segundo uma nota enviada pelo Governo, essa doação tem o valor de 21 mil contos, e tem como objectivo apoiar Cabo Verde na resposta nacional à crise sanitária.

A UNICEF fará na tarde de hoje, a entrega ao Ministério da Saúde 107 mil máscaras de protecção individual, doadas pelo Governo da Coreia do Sul.

Conforme a mesma fonte, as referidas máscaras foram transportadas até Cabo Verde, e foram alvo de uma vistoria conjunta, em que ambas as partes conferiram e comprovaram a quantidade, qualidade e as especificações acordadas.

As 107 mil máscaras serão distribuídas a todas as estruturas de saúde nos 22 concelhos do país. A cerimónia de entrega terá lugar hoje, no Depósito de Medicamento, e contará com a presença do representante da UNICEF, Steven Ursino e do director do gabinete dos Assuntos Farmacêuticos do Ministério da Saúde, Bruno Santos.