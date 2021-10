São Nicolau: Embarcação estrangeira com três corpos deu à costa nas proximidades de Morro Braz

Uma embarcação estrangeira de boca aberta deu à costa este sábado com três corpos sem vida na praia de “Djeu de Merca”, nas proximidades da localidade de Morro Braz, município da Ribeira Brava.

Segundo informações avançadas pelo Delegado de Saúde em substituição na Ribeira Brava, o alerta foi dado por um residente, e as autoridades policiais accionaram de imediato a Delegacia de Saúde.

“Fomos chamados logo de manhã, tendo em conta o sucedido e no local deparamos com uma embarcação com três corpos do sexo masculino sem vida, já em elevado estado de decomposição”, avançou.

Orlando Delgado afirmou que logo foram accionadas medidas a nível de intervenção do corpo de proteção civil do município e outras entidades a fim de procederem ao levantamento.

A mesma fonte informou que devido aos documentos encontrados constataram que eram marroquinos com idades entre 19 e 48 anos e apontou a desidratação severa e fome, como prováveis causas da morte dos ocupantes da embarcação.

Tendo em conta as informações fornecidas, o levantamento dos corpos aconteceu por volta das 14:00 e para protecção da saúde pública foram imediatamente sepultados no cemitério de Tabuga na cidade da Ribeira Brava.