Governo vai avançar com Plano de Cargos Carreira e Salários da Inforpress

O secretário de Estado Adjunto do Primeiro-ministro, Lourenço Lopes, disse hoje que já há sinais no sentido de se avançar com o Plano de Cargos Carreira e Salários da Inforpress.

Lourenço Lopes fez essa afirmação à margem da abertura da VI acção de formação “O Jornalismo do Séc XXI”, realizada pela Inforpress, em parceria com a Agência Lusa, o Instituto Camões e o Governo, e que decorre de hoje, 8 até 12 deste mês, na cidade da Praia. “Já há uma proposta em cima da mesa, e há também da parte do Governo abertura para se analisar e viabilizar o Plano de Cargos Carreira e Salário da Inforpress, mas igualmente e como consta do Programa do Governo, isto aplica-se não só a Inforpress mais também a Rádio e a Televisão Cabo-verdiana". Segundo Lourenço Lopes há definição para, assim que possível, a elaboração de um plano plurianual de investimentos para a Inforpress e Rádio e Televisão Cabo-verdiana. “Mas, o Estado respeitando a autonomia financeira da Rádio e da Televisão Cabo-verdiana não pode deixar de acompanhar aquilo que são as responsabilidades dos órgãos públicos no cumprimento do seu papel de prestação de um serviço público de qualidade aos cabo-verdianos”, explica. Por outro lado, disse que a ideia dessa acção de formação é de elevar o desempenho da Inforpress e os outros órgãos de comunicação, através “de uma melhor participação dos profissionais eticamente comprometidos e com o recurso necessários, para realizar o seu trabalho”. “Ao longo dos anos têm sido diversos entendimentos e sensibilidade sobre o papel e a importância da agência pública de notícias no panorama da comunicação social, e isto gerou não raras vezes soluções de engenharia institucional que acabaram por se mostrar inadequadas”, aponta. Lourenço Lopes afirmou ainda que é imprescindível dotar a Inforpress de mais meios e melhores condições para desenvolver o seu trabalho com sustentabilidade e utilidade para os seus clientes e para o público em geral.

