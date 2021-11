Um caso de COVID-19 em 396 amostras

Cabo Verde com mais um caso de COVID-19 e 11 recuperados, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Há 53 casos activos.

O Ministério da Saúde dá conta do surgimento de um único caso em 396 amostras analisadas. Esse caso foi diagnosticado no concelho de São Domingos, no universo de duas amostras analisadas. No concelho da Praia foram analisadas 95 amostras, mas não foi diagnosticado nenhum caso. Em São Vicente foram analisadas 92 amostras e nenhum deu positivo.

A taxa de positividade a nível nacional baixa para 0,3%.

O Boletim mostras que hoje mais 11 pessoas tiveram alta (Praia 5, Santa Catarina 2, Ribeira Brava 3 e Tarrafal de São Nicolau 1).

Com o surgimento de um caso, o país passa a contabilizar 53 casos activos, 37837 casos recuperados, 349 óbitos, 16 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 38264 casos positivos acumulados.

Em relação a casos activos, a cidade da Praia tem 10, São Domingos 1, Santa Catarina de Santiago tem 6, Tarrafal 2, Santa Cruz 2, São Filipe Fogo 3, Mosteiros 1, Ribeira Grande Santo Antão 2, Porto Novo 3, São Vicente 11, Sal 1, São Nicolau 8 (Ribeira Brava 4 e Tarrafal 4) e Maio 3.