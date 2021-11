Homens estão em maioria no sector informal - Observatório do Mercado do Trabalho

​O Observatório do Mercado do Trabalho revelou hoje que o sector informal é maioritariamente exercido pelos homens. De acordo com o mesmo estudo, confirma-se o decréscimo do emprego nos sectores informais, mas no emprego formal o decréscimo teve maior profundidade.

Os resultados do estudo do Observatório foram apresentados esta quinta-feira, 11, na cidade da Praia pela coordenadora do Observatório do Mercado do Trabalho, Alice Varela que disse que os homens são maioria dos que trabalham nos sectores informais, vivem no meio urbano e têm um nível de escolaridade secundário.

“Mas se formos ver a profundidade do emprego informal, percebemos que a mulher está em desvantagem. Do total das pessoas que estão no emprego, 48 por cento das mulheres estão no emprego informal, enquanto os homens representam 52%. Basicamente a questão da idade é fundamental”, clarifica.

A coordenadora avançou que a protecção social e estar inscrito no INPS são fundamentais, porquanto reduzem o emprego informal, alegando que a ausência da cobertura dos não inscritos priva o trabalhador de férias, da licença de maternidade, e estes ficam desprotegidos da protecção social.

“ Há que apostar, realmente. O caminho passa por estar inscrito no INPS e não só, para que as pessoas possam ter acesso à segurança social e a pandemia mostrou isso”, referiu Alice Varela, frisando que apesar da pandemia, houve um aumento de inscritos no INPS, sobretudo no sector doméstico.

Solicitado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), o estudo sobre o emprego informal, especificamente no sector doméstico e no ramo de hotelaria, turismo e restauração, teve o propósito de melhor inteirar-se das características do emprego informal em Cabo Verde.

É que se pretende com este estudo, avançou Alice Varela, auxiliar as autoridades no sentido de tomar as medidas necessárias na promoção do trabalho digno, já que estes foram os sectores mais afectados pela pandemia da COVID-19.

O estudo apresentado teve pois a finalidade de melhorar a base do conhecimento sobre o emprego informal no trabalho doméstico e no sector formal dos ramos do turismo, hotelaria e restauração, com vista à recolha de subsídios para definição de estratégia consentânea, inclusiva, de promoção do emprego digno.