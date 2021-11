Suspeito de homicídio detido pela PJ

Trata-se de um dos alegados co-autores do crime ocorrido em Kelém, no dia 25 de Setembro

O suspeito de 18 anos, com residência em Tira Chapéu e Kelém/Achada Santo António, foi detido pela Polícia Judiciária, através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP) – Brigada de Prevenção de Homicídios –, na sequência de investigações desencadeadas e em cumprimento de um mandado do Ministério Público, por ser o alegado co-autor de crimes de Homicídio e Arma, cometidos no passado dia 25 de Setembro, na localidade de kelém. A PJ teve a colaboração da Polícia Nacional.

A vítima, um homem de 32 anos, sofreu um disparo mortal, na sequência de uma troca de tiros com um grupo formado por três elementos.

Os outros dois suspeitos já tinham sido detidos pela mesma brigada, a 5 e 20 de Outubro, tendo a um deles sido aplicado Prisão Preventiva e a outro sido aplicado Apresentação Periódica e Interdição de Saída, como medidas de coação pessoal.

Apesar da informação só agora ser conhecida, o suspeito foi detido na quarta-feira e presente, no dia seguinte, ao Tribunal da Comarca da Praia, que lhe aplicou Prisão Preventiva, como medida de coação pessoal.

Ainda esta semana, a SICCP, em cumprimento de três mandados do Ministério Público, deteve, fora de flagrante delito, três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 19 e os 57 anos, residentes em Simão Ribeiro, Salineiro e Palmarejo, suspeitos da prática de crimes de Abuso Sexual e Agressão Sexual de cinco crianças.

Os suspeitos foram presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicado Prisão Preventiva a um deles (o de Salineiro) e Apresentação Periódica aos outros dois indivíduos.