Mais um detido na 'Operação Tróia'

Homem de 32 anos, residente em Eugénio Lima, foi detido pelo Polícia Judiciária por alegado envolvimento na prática de crime de tráfico de drogas, branqueamento de capitais e associação criminosa.

Segundo comunicado da Polícia Judiciária, a detenção ocorreu no âmbito da 'Operação Tróia' e foi realizada em colaboração com a Polícia Nacional.

O suspeito foi detido no sábado, dia 6, fora de flagrante delito e "foi presente, no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicada Prisão Preventiva".

A 'Operação Tróia' teve início a 03 de Julho de 2019, no bairro de Eugénio Lima, onde "foram apreendidos 11,878 kg de Cocaína e seus derivados; 16.137.684 escudos; seis armas curtas – um makarov, dois walther, uma pistola transformada calibre 6.35, uma pistola semiautomática de marca star, um revolver –, e uma arma longa – espingarda caçadeira semiautomática de calibre 12; aproximadamente cinquenta munições e seis viaturas, e detidas, na altura em flagrante delito, nove pessoas".

Entre Agosto e Outubro do ano passado foram detidas outras seis pessoas. Doze estão em Prisão Preventiva e quatro sob Termo de Identidade e Residência.