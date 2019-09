Prisão preventiva para último detido da “Operação Troia”

Ficou em prisão preventiva o último detido no âmbito da “Operação Troia”, relacionada com tráfico de droga, confirmou hoje, à Rádio Morabeza, fonte da PJ.

O indivíduo é suspeito de crimes de tráfico de drogas de alto risco e associação criminosa para o tráfico. A detenção foi feita no Sal, tendo o suspeito sido conduzido, sob custódia, à cidade da Praia, onde foi presente às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal.

Com a medida de coacção do homem de 36 anos, detido terça-feira, 3, eleva-se para 12 os arguidos em prisão preventiva no âmbito do processo. Outros dois estão sob Termo de Identidade e Residência.

Na sequência da “Operação Troia”, desencadeada no passado dia 03 de Julho, no bairro de Eugénio Lima, na Praia, foram apreendidos 11.878 kg de Cocaína e derivados, 16.137.684 escudos, além de várias armas, munições e viaturas. Na altura foram detidas, em flagrante delito, nove pessoas.

No início de agosto foram detidas três pessoas, duas das quais haviam sido detidas anteriormente, no dia 03 de Julho, tendo ficado, na altura, sob TIR. Na semana passada foram detidas outras três pessoas, totalizando, com o detido desta terça-feira, catorze indivíduos detidos.