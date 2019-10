​Prisão preventiva para suspeitos de tráfico de droga detidos no Sal e na Praia

O Tribunal da Comarca do Sal decretou sábado prisão preventiva para o homem de 41 anos, detido sexta-feira, 18, em Santa Maria, suspeito da prática de um crime de tráfico de drogas e um crime de precursor de estupefacientes, anunciou hoje a PJ.

De acordo com um comunicado de imprensa emitido hoje pela Polícia Judiciária (PJ), a detenção foi feita em flagrante delito. Entretanto, no decurso do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, foram encontrados e apreendidos na residência do suspeito, 28,7 gramas de cannabis, plantações de cannabis e 640 gramas de sementes do mesmo produto.

Na mesma nota, a assessoria de imprensa da força policial informa que o nigeriano detido no dia 15 deste mês, em flagrante delito no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na Praia, ficou em prisão preventiva. O indivíduo, de 36 anos, foi detido na posse de 1 quilo e 465 gramas (1, 465 kgs) de cocaína, que transportava no interior do organismo.

O homem, que é natural da Nigéria, desembarcava no país, após viajar num voo proveniente do Dakar-Senegal.

A detenção foi levada a cabo pela Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes, (SCITE) – Brigada Aeroportuária – no âmbito da prevenção e combate ao tráfico ilícito por via aérea.