​Prisão preventiva para suposto destinatário da cocaína apreendida no aeroporto do Sal

O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva ao suposto destinatário dos 9,45 quilos de cocaína, em elevado estado de pureza, apreendidos no dia 11 deste mês, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, no Sal. A informação foi avançada ao final da tarde desta quarta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ).

O indivíduo, de nacionalidade brasileira, residia em São Vicente e foi conduzido, sob custódia, ao Departamento de Investigação Criminal do Sal, que o apresentou às autoridades judiciárias competentes, para aplicação de medidas de coacção pessoal. Recorde-se que na sequência da apreensão da droga, a Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher de 21 anos, também de nacionalidade brasileira, na posse do estupefaciente. A droga estava a ser transportada em 25 peças diferentes de vestuário e em três sebentas. A mulher foi detida em flagrante delito, durante uma acção preventiva e de rotina de controlo de passageiros, num voo proveniente de Salvador – Brasil. Presente ao tribunal, a suspeita ficou em prisão preventiva.

