A Polícia Judiciária (PJ), apreendeu no Sal, esta sexta-feira, uma quantidade não especificada de cocaína, após buscas em duas residências, realizadas na localidade de Chã de Fraqueza, em Espargos. Na sequência foram detidos, em flagrante delito, quatro indivíduos.

Dois dos detidos são do sexo feminino e dois do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 28 e os 35 anos. A todos eles é o imputado o crime de tráfico de drogas de alto risco, em co-autoria.

De acordo com a PJ, os suspeitos eram investigados há mais de um ano, pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal, que realizou a operação.

Este sábado, os quatro detidos serão presentes ao Tribunal da Comarca do Sal, para primeiro interrogatório judicial.