​Prisão preventiva para brasileira detida no aeroporto do sal com quase 10 kg de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, no Sal, uma mulher de 21 anos, de nacionalidade brasileira, na posse de 9 quilos e 945 gramas (9,945kg) de cocaína, em elevado estado de pureza. A droga estava a ser transportada em 25 peças diferentes de vestuário e em três sebentas, anunciou hoje a PJ. A mulher foi detida em flagrante delito, durante uma acção preventiva e de rotina de controlo de passageiros, num voo proveniente de Salvador – Brasil. A detida foi presente, ainda na tarde desta quarta-feira, ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva. Na sequência das diligências encetadas pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS) foi identificado e detido um segundo individuo, de 31 de anos, também ele de nacionalidade brasileira, residente em São Vicente, que seria o suposto destinatário dos estupefacientes apreendidos. O referido indivíduo será conduzido, sob custódia, ao DICS, que o apresentará, esta sexta- feira, 13, às autoridades judiciárias competentes, para aplicação de medidas de coacção pessoal.