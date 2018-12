​A Polícia Judiciária (PJ) no Sal deteve quatro homens na posse de estupefacientes. As detenções ocorreram nos dias 21 e 22 de Dezembro, foi hoje revelado.

Através de comunicado, a PJ esclarece que os indivíduos foram detidos no âmbito do plano de prevenção e segurança para a época festiva, em curso na ilha do Sal.

Os suspeitos foram indiciados pela prática de um crime de tráfico de drogas de menor gravidade. Presentes no sábado a tribunal, foi decidido avançar-se para um processo especial sumário.

As detenções foram levadas a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal.