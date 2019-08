Polícia Judiciária pensa em adquirir incineradora de drogas

O Director Nacional da Polícia Judiciaria (PJ), António Sebastião Sousa, disse hoje, durante a queima de cocaína da “Operação Constância”, que se está a pensar na aquisição de uma incineradora para queima de droga, tendo em conta que a operação tem sido recorrente em Cabo verde.

Segundo António Sebastião Sousa, uma incineradora específica para queimar estupefacientes é uma questão que envolve custos, mas a PJ tem trabalhado no sentido de conseguir realizar o investimento, em conjunto com parceiros nacionais e internacionais.

“É nosso desejo, até mesmo para a protecção do ambiente. E nós temos que ter isso em mente e urgência nesse sentido”, frisou.

António Sebastião Sousa afirmou que por questões de segurança, as drogas são queimadas o mais “breve possível”.

Para o Director Nacional da PJ, não se deve falar do valor comercial das drogas, mas sim dos malefícios que o tráfico tem para a sociedade no seu todo.

“Devemos passar para a sociedade o mal que o produto causa à sociedade, sobretudo nas questões de saúde e do ponto de vista da criminalidade”, frisou.

A droga foi apreendida em alto mar, no interior de uma embarcação, denominada ”Perpétuo Socorro de Abaete II”, numa operação conjunta com a Guarda Costeira e desenvolvida na sequência de troca de informação operacional com o Centro de Análise e Operações Marítimas, com sede em Lisboa, no âmbito do combate ao tráfico transnacional de estupefacientes, por via marítima.

Terça-feira, o Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva aos cinco cidadãos brasileiros detidos no sábado, 3. A “Operação Constância” resultou na apreensão de 2256,2 quilos de cocaína.

*Sheilla Ribeiro (estagiária)