Três detenções no sal por abuso sexual de menor e VBG

​Três indivíduos, entre os quais uma mulher, suspeitos de prática de crimes de abuso sexual de menor e de Violência Baseada no Género (VBG), foram detidos pela PJ, no Sal.

Presentes a tribunal, foi decidido aplicar TIR aos suspeitos, com medidas acessórias de apresentação periódica, interdição de saída do país e proibição de contacto com as vítimas.

Os indivíduos, foram detidos fora de flagrante delito, entre os dias 4 e 5, pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS).

Num dos casos, um homem, de 37 anos, residente na localidade de Chã de Fraqueza, é suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança de 4 anos, no final do ano passado. A criança e o agressor moravam no mesmo edifício, mas em quartos diferentes, de acordo com as autoridades.

Nos outros dois casos, os outros dois indivíduos, um do sexo feminino e outro do sexo masculino, de 29 e 55 anos, respectivamente, residentes em Espargos, estão indiciados pela prática de vários crimes de VBG contra ex-companheiros, de forma continuada e agravada, ao longo de vários anos.

