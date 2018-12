TIR para suspeitos da prática de crimes de roubo e tráfico de estupefacientes, em São Vicente

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Tráfico de Drogas e Criminalidade Organizada , deteve, no sábado, 15, na zona de Campim, quatro indivíduos do sexo masculino com idades compreendidas entre 18 a 36 anos, suspeitos da prática de crimes de tráfico de estupefacientes.

De acordo com uma nota, publicada no site da PJ, as detenções ocorreram em cumprimento de mandados de revistas e buscas domiciliárias. Foi apreendida "uma certa quantidade de cannabis" e vários objectos e aparelhos de telecomunicações, suspeitos de serem receptados e de proveniência ilícita. “Um dos detidos é suspeito de liderar a venda de drogas em algumas localidades da zona sul de São Vicente, entre as quais, Campim, Monte e Monte Sossego. Os outros detidos, presume-se, colaboravam na venda de drogas e receptação de objectos roubados”, lê-se na nota. Os indivíduos foram detidos no interior de uma residência que, “suspeita-se ser utilizada para venda e consumo de drogas”. Os detidos foram presentes, na segunda-feira, 17, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoais, tendo-lhes sido aplicado termo de identidade e residência.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.